Valerio Lundini & i Vazzanikki domani al Belvedere di San Leucio

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo “Il Mansplaining spiegato a mia figlia” e dopo la scoppiettante partecipazione al Primo Maggio a Roma, esaltata ed elogiata sia dalla stampa che dal pubblico,porta dal vivo il suo progetto musicale con i, presenza fissa ed ormai iconica a “Una pezza di” e che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni. “Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” è lo show musicale che; iporteranno, mercoledì 27 luglio 2022 (ore 21.30), aldi Sana Caserta (unico appuntamento in Campania). La formazione capitanata dal comico ...

EnneLuisa : RT @Napolikeit: Valerio Lundini e i Vazzanikki al Belvedere di San Leucio con un concerto a tutto divertimento #napoli - Napolikeit : Valerio Lundini e i Vazzanikki al Belvedere di San Leucio con un concerto a tutto divertimento #napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Mercoledì 27 luglio Valerio Lundini & i Vazzanikki al Belvedere di San Leucio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Mercoledì 27 luglio Valerio Lundini & i Vazzanikki al Belvedere di San Leucio - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - Mercoledì 27 luglio Valerio Lundini & i Vazzanikki al Belvedere di San Leucio -

Rolling Stone Italia

Il 28 sale sul palco con la sua band il comico romanoI Vazzanikki con lo show musicale "Il primo tour dopo il drammatico scioglimento". Presenza fissa al programma in onda su Rai2 "...Dopo lo strepitoso successo sul palco del primo maggio a Roma, giovedì 28 luglio al Verucchio Festival sarà la volta dello spettacolo di& I Vazzanikki. "Il primo tour dopo il ... Valerio Lundini: «I giornali dicono che la Rai ha cancellato ‘Una pezza di Lundini’, ma non è andata così» "Una Pezza Di Lundini", il programma ideato da Valerio Lundini e Giovanni Benincasa, non è stato cancellato dai nuovi palinsesti Rai ...Ormai sulla Riviera delle Palme si susseguono i grandi eventi. Dopo le serate musicali di San Benedetto, a Cupra vi è stata la seconda edizione del "Cupra Beach Party". "Grazie alla Pro Loco e a tutte ...