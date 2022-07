Dall’Oglio-Avellino, tutto fatto: centrocampista in viaggio verso l’Irpinia (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Jacopo Dall’Oglio può dirsi virtualmente un calciatore dell’Avellino. La società irpina ha raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’90 del Palermo. Dall’Oglio approderà alla corte dei lupi a titolo definitivo. Accelerata nel weekend da parte del direttore sportivo, Enzo De Vito per il mediano di Milazzo. centrocampista che nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze e 5 assist tra campionato e playoff. Nelle prossime ore si aggregherà al gruppo di Roberto Taurino a Mercogliano. Non è l’unico colpo in canna da parte del club irpino. Avellino, D’Agostino fa tappa in ritiro: si rivede Maniero in campo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Jacopopuò dirsi virtualmente un calciatore dell’. La società irpina ha raggiunto l’accordo con ilclasse ’90 del Palermo.approderà alla corte dei lupi a titolo definitivo. Accelerata nel weekend da parte del direttore sportivo, Enzo De Vito per il mediano di Milazzo.che nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze e 5 assist tra campionato e playoff. Nelle prossime ore si aggregherà al gruppo di Roberto Taurino a Mercogliano. Non è l’unico colpo in canna da parte del club irpino., D’Agostino fa tappa in ritiro: si rivede Maniero in campo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sportavellino : Dall'Oglio c'è! Così il centrocampo biancoverde è pressoché definito - - therealvece : #Calciomercato #Avellino Fatta per Jacopo Dall’Oglio dal #Palermo , il giocatore è già in viaggio verso Avellino… - ILOVEPACALCIO : Palermo, Dall'Oglio all'Avellino. Castagnini conferma: «Trattativa conclusa» - Ilovepalermocalcio - ottopagine : Mercato US Avellino, un colpo per reparto: in mediana c'è Dall'Oglio #Avellino - NunzioMarrazzo : Avellino. Colpo in mediana, definito l’affare per Dall'Oglio ???????? #Avellino, #Calcio, #DallOglio, #GironeC,… -