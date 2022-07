Chiara Nasti preoccupa i fan: "Ho un male immenso", ecco le sue condizioni (Di giovedì 21 luglio 2022) Chiara Nasti è una fashion influencer napoletana di una bellezza invidiabile. Il suo profilo di Instagram conta un numero altissimo di followers. La giovane, di recente, in una storia su Instagram ha mostrato una delle conseguenze della gravidanza, che proprio la fa star male. Chiara Nasti è una giovane ventiquattrenne napoletana dal viso di un angelo. Ma la donna ha dato in più occasioni dimostrazione del fatto che quando vuole, di certo non le manda a dire. Chiara si è spesso trovata al centro di alcune polemiche molto feroci, dove è stata duramente attaccata per le sue affermazioni forti. Certo, a volte le sue parole sono state un po' dure, e questo ha scatenato la reazione di tantissimi utenti del web, che le hanno risposto a tono. Uno degli ultimi esempi che possiamo fare, è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022)è una fashion influencer napoletana di una bellezza invidiabile. Il suo profilo di Instagram conta un numero altissimo di followers. La giovane, di recente, in una storia su Instagram ha mostrato una delle conseguenze della gravidanza, che proprio la fa starè una giovane ventiquattrenne napoletana dal viso di un angelo. Ma la donna ha dato in più occasioni dimostrazione del fatto che quando vuole, di certo non le manda a dire.si è spesso trovata al centro di alcune polemiche molto feroci, dove è stata duramente attaccata per le sue affermazioni forti. Certo, a volte le sue parole sono state un po' dure, e questo ha scatenato la reazione di tantissimi utenti del web, che le hanno risposto a tono. Uno degli ultimi esempi che possiamo fare, è ...

