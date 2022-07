Amichevoli 2022: il Sassuolo regola il Sudtirol, 2-0 firmato Henrique e Alvarez (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Sassuolo batte il Sudtirol in amichevole per 2-0 con i gol di Matheus Henrique nel primo tempo e Alvarez nella ripresa su rigore. Procede a gonfie vele il ritiro precampionato dei neroverdi, che trovano un successo contro la neopromossa altoatesina, che giocherà in Serie B nella stagione che si appresta a iniziare, e che ha costituito per Dionisi una rivale ben messa in campo e probante per la condizione fisica degli emiliani. Il primo tempo è estremamente equilibrato e i ritmi non sono altissimi, ma ci pensa Raspadori come sempre a dare la scossa. Dopo una bella azione con Berardi, l’attaccante della Nazionale va al tiro e trova la respinta del portiere, ma ecco che si fionda Matheus Henrique che non perdona i Sudtirolesi. Da qui in avanti la squadra di Dionisi non fatica a ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilbatte ilin amichevole per 2-0 con i gol di Matheusnel primo tempo enella ripresa su rigore. Procede a gonfie vele il ritiro precampionato dei neroverdi, che trovano un successo contro la neopromossa altoatesina, che giocherà in Serie B nella stagione che si appresta a iniziare, e che ha costituito per Dionisi una rivale ben messa in campo e probante per la condizione fisica degli emiliani. Il primo tempo è estremamente equilibrato e i ritmi non sono altissimi, ma ci pensa Raspadori come sempre a dare la scossa. Dopo una bella azione con Berardi, l’attaccante della Nazionale va al tiro e trova la respinta del portiere, ma ecco che si fionda Matheusche non perdona iesi. Da qui in avanti la squadra di Dionisi non fatica a ...

sportface2016 : Il #Sassuolo regola il #Sudtirol, 2-0 in amichevole a Vipiteno - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | La formazione di #Gotti per il suo #Spezia contro lo #Jablonec: - sportface2016 : #Spezia, tris ai cechi dello #Jablonec in amichevole - Lex89691932 : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | La formazione di #Gotti per il suo #Spezia contro lo #Jablonec: - MARCO196913 : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | La formazione di #Gotti per il suo #Spezia contro lo #Jablonec: -