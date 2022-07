Castel Fusano Melodica ritorna con “Sette Vizi e una Commedia” il 28 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) Nuovo appuntamento giovedì 28 luglio con “Sette Vizi e una Commedia“, uno Spettacolo di TEATRO CANCONE, con Rocco Della Corte (testo), Daniela Di Renzo (voce), Eleonora Giosuè (violino), Roberto Boarini (violoncello), Stefano Ciuffi (chitarra). “Sette Vizi e una Commedia” prende spunto dalla mastodontica opera di Dante, in particolare modo dal Purgatorio e racconta in chiave ironica i Sette Vizi capitali. È un progetto peccaminoso, in cui si viaggia tra sensi di colpa ed espiazioni, tra piacere e dovere, tra catarsi e riflessione. Il viaggio nel purgatorio dantesco si addentra in quel mondo che narra il gioco di contraddizioni che ci rende tutti così umani e dediti al peccato, quella condizione che pone ogni persona di fronte il ... Leggi su influencertoday (Di martedì 19 luglio 2022) Nuovo appuntamento giovedì 28con “e una“, uno Spettacolo di TEATRO CANCONE, con Rocco Della Corte (testo), Daniela Di Renzo (voce), Eleonora Giosuè (violino), Roberto Boarini (violoncello), Stefano Ciuffi (chitarra). “e una” prende spunto dalla mastodontica opera di Dante, in particolare modo dal Purgatorio e racconta in chiave ironica icapitali. È un progetto peccaminoso, in cui si viaggia tra sensi di colpa ed espiazioni, tra piacere e dovere, tra catarsi e riflessione. Il viaggio nel purgatorio dantesco si addentra in quel mondo che narra il gioco di contraddizioni che ci rende tutti così umani e dediti al peccato, quella condizione che pone ogni persona di fronte il ...

