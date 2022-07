Tour de France 2022 | altri due corridori positivi al Covid

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 luglio 2022)duedeldesono risultatial. Lo ha annunciato l’Unione ciclistica internazionale (Uci) durante la giornata di riposo a Carcassonne, senza fare i nomi di questi due atleti, che non sono nella parte alta della classifica. Tutti idella carovana della ‘Grande Boucle’ sono stati sottoposti a tamponi ieri sera dopo la 15/a tappa. “I dueinteressati non sono tra i primi 20 della classifica generale della manifestazione – sottolinea l’Uci in un comunicato -. Sebbene questisiano completamente asintomatici, sono state messe in atto misure di sicurezza, ovvero l’isolamento dei due, per tutelare glipartecipanti”. “Una ...