Rossella Sensi | «Con Dybala la Roma può sognare di nuovo in grande»

(Di lunedì 18 luglio 2022) . Le parole dell’ex presidentessasu Instagram esprime tutto il suo entusiasmo per il colpoda parte della. Questo il suo messaggio: «Che Joya! Dopo tanti anni i tifosinisti possono emozionarsi eindi. L’arrivo di Pauloè un colpo importantissimo per le ambizioni di una società che ha deciso di fare sul serio da subito. Un segnale importante al calcio italiano. Forza!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

: "Con Dybala la Roma può sognare di nuovo in grande". Le parole dell'ex presidentessasu Instagram esprime tutto il suo entusiasmo per il colpo Dybala da parte della Roma.Lo ha fatto l'influencer e designer di gioielli napoletanaCatapano, che sul social conta ... Nel caso si sbattesse la testa, infatti, si potrebbero perdere ie rischiare di annegare . Si ...IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Rossella Fiamingo conquista il bronzo nella spada femminile ai Mondiali di scherma ...Rosella Sensi: Dybala colpo importantissimo. Un segnale importante al calcio italiano - A.S. Roma - Anche Rosella Sensi ha voluto commentare l'arrivo di Paulo Dybala all' AS Roma . La Sensi ha sc... - ...