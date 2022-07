Oroscopo Branko di Giovedì 14 Luglio 2022 | Acquario stanco

Leggi su zon

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’diper oggi,14Ariete Uscite da una situazione difficile grazie al buonsenso. Toro Siate ottimisti e positivi e riuscirete a superare ogni ostacolo. Gemelli Cercate il giusto equilibrio tra lavoro e passioni. Cancro Il cielo promette grandi cose, alzatevi e datevi da fare. Leone Non prendete decisioni importanti, non è questa la giornata migliore. Vergine Dovete ritrovare calma e tranquillità. Bilancia Siate liberi di esprimervi come volete. Scorpione In questa giornata dovete ragionare e usare la testa. Sagittario Non dovete allontanarvi troppo dalla realtà. Capricorno In queste 24 ore dovete essere attenti e non perdere di vista i dettagli.Le energie scarseggiano e avete bisogno di ...