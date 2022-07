Monza Pinamonti, Galliani in pressing per l’attaccante dell’Inter: le ultime (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Monza starebbe tornando forte su Pinamonti dell’Inter: Galliani sta parlando con Marotta per trovare l’accordo Potrebbe esserci una svolta per il futuro di Pinamonti. Il Monza nelle ultime ore sarebbe tornato forte sull’attaccante dell’Inter. Galliani sarebbe in pressing su Marotta per provare a trovare l’accordo. La base potrebbe essere di 20 milioni per prestito con obbligo di riscatto e contro riscatto a favore dei nerazzurri fissato a 30 milioni. Lo riporta Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilstarebbe tornando forte susta parlando con Marotta per trovare l’accordo Potrebbe esserci una svolta per il futuro di. Ilnelleore sarebbe tornato forte sulsarebbe insu Marotta per provare a trovare l’accordo. La base potrebbe essere di 20 milioni per prestito con obbligo di riscatto e contro riscatto a favore dei nerazzurri fissato a 30 milioni. Lo riporta Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

