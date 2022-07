Crisi di governo, la pessima reazione dei mercati (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Era prevedibile ma non in queste proporzioni e con questa velocità. La pessima reazione dei mercati al delinearsi della Crisi di governo si concretizza in un calo brusco di Piazza Affari, -3,44% e maglia nera in Europa, e in una fiammata dello spread, che chiude a 223 punti dopo essere salito fino a 228 punti. Per capire quanto le notizie che hanno scandito la giornata abbiano condizionato gli umori delle sale operative, è utile ricostruirne le tappe principali. A partire dal momento più difficile. Quando il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è salito al Quirinale per parlare con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ftse Mib è sceso ai minimi di giornata, in calo di 4 punti percentuali. Intanto, lo spread tra Btp e Bund decennale, arrivato a un massimo di 228 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Era prevedibile ma non in queste proporzioni e con questa velocità. Ladeial delinearsi delladisi concretizza in un calo brusco di Piazza Affari, -3,44% e maglia nera in Europa, e in una fiammata dello spread, che chiude a 223 punti dopo essere salito fino a 228 punti. Per capire quanto le notizie che hanno scandito la giornata abbiano condizionato gli umori delle sale operative, è utile ricostruirne le tappe principali. A partire dal momento più difficile. Quando il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è salito al Quirinale per parlare con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ftse Mib è sceso ai minimi di giornata, in calo di 4 punti percentuali. Intanto, lo spread tra Btp e Bund decennale, arrivato a un massimo di 228 ...

