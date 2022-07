Morrone (San Gallicano): vaccinarsi subito, mascherine, distanziamento (Di mercoledì 13 luglio 2022) Contagi in salita e campagna vaccinale che segna il passo. E malgrado il via libera alla seconda dose di richiamo per over 60 e fragili, molti preferiscono aspettare l'arrivo dei vaccini aggiornati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Contagi in salita e campagna vaccinale che segna il passo. E malgrado il via libera alla seconda dose di richiamo per over 60 e fragili, molti preferiscono aspettare l'arrivo dei vaccini aggiornati ...

Pubblicità

MCapparetti : RT @chiricanna: Eremo di San Bartolomeo, incastonato nella roccia della Maiella Ospitò per due anni Pietro da Morrone, il futuro Papa Cele… - valeria_frezza : RT @chiricanna: Eremo di San Bartolomeo, incastonato nella roccia della Maiella Ospitò per due anni Pietro da Morrone, il futuro Papa Cele… - lino4219 : RT @chiricanna: Eremo di San Bartolomeo, incastonato nella roccia della Maiella Ospitò per due anni Pietro da Morrone, il futuro Papa Cele… - ClarisseLeivi : RT @chiricanna: Eremo di San Bartolomeo, incastonato nella roccia della Maiella Ospitò per due anni Pietro da Morrone, il futuro Papa Cele… - CostanceDowling : RT @chiricanna: Eremo di San Bartolomeo, incastonato nella roccia della Maiella Ospitò per due anni Pietro da Morrone, il futuro Papa Cele… -