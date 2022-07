Mondiali di Atletica | Jacobs scioglie le riserve | la sua decisione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’azzurro competerà al Mondiale dell’Oregon Niente paura, Marcellci sarà. L’italiano, da circa due settimane negli States ha sciolto le ultimee prenderà parte regolarmente al Mondiale di Eugene. Il campione olimpico di Tokyo, nei 100 e nella staffetta 4×100, sarà in pista nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (via alle 3:50 italiane, le 18:50 statunitensi). Laè stata presa dopo un colloquio tra l’azzurro ed il suo allenatore, Paolo Camossi alla presenzapoi della direzione tecnica della Nazionale. Buoni riscontri sono arrivati da queste due settimane di lavoro., dopo essere stato costrettoo a saltare l’ultimo test pre Mondiale a Stoccolma è volato a Beaverton (ospite della Nike), non lontano da Portland. Lì ultimi test e prove in vista della gara dell’anno. Nella ...