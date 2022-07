Una finale di Champions decisa dall’arbitro? L’episodio che in pochi ricordano

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 12 luglio 2022) Laè la più importante competizione per club; unaè stata? Facciamo un salto nel passato. Il brivido della musica prima del calcio d’inizio, il fascino di sfidare i migliori club a livello europeo; questa è laLeague, la più importante competizione in ambito internazionale. Nel corso degli anni sono state tante le partite che hanno scritto la storia di questo torneo e, di recente, è impossibile dimenticare le rimonte sia del Liverpool sia della Roma, ai danni del Barcellona, in due notti indimenticabili. LaPresseInutile negare come ladisia uno di quegli eventi, a livello sportivo, impossibili da dimenticare. Come in tutte le partite di calcio, anche nella massima competizione internazionale, ci sono ...