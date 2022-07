F1, l’ex direttore di gara Michael Masi lascia anche il nuovo incarico alla Fia (Di martedì 12 luglio 2022) l’ex direttore di gara della Formula 1, Michael Masi, estromesso dal ruolo a inizio stagione dopo i disastri combinati nella scorsa annata, si è dimesso anche dal nuovo incarico che aveva ottenuto in Fia. Come comunicato dalla stessa federazione internazionale, Masi si sta trasferendo in Australia “per essere più vicino alla sua famiglia e affrontare nuove sfide”. Il suo compito all’interno della Fia, ottenuto in cambio dell’addio dalla Formula 1, era sempre stato molto fumoso e non meglio definito. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022)didella Formula 1,, estromesso dal ruolo a inizio stagione dopo i disastri combinati nella scorsa annata, si è dimessodalche aveva ottenuto in Fia. Come comunicato dstessa federazione internazionale,si sta trasferendo in Australia “per essere più vicinosua famiglia e affrontare nuove sfide”. Il suo compito all’interno della Fia, ottenuto in cambio dell’addio dFormula 1, era sempre stato molto fumoso e non meglio definito. SportFace.

