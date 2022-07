“Vi dico io la verità”. UeD, Matteo Ranieri spalle al muro: da Valeria Cardone arrivano cose (Di lunedì 11 luglio 2022) Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: dopo l’annuncio della fine della storia interviene la sorella di lei. Più che una parola, un gesto che vale molto ma molto di più. In queste settimane la coppia è finita nell’occhio del ciclone per una presunta gestione combinata della storia prima e della crisi poi. Molti utenti non hanno potuto che sollevare alcune critiche: “A questo punto, aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti..”, scrivono a proposito di Matteo Ranieri. La questione non si è fermata a questo, perché nel giro di poco ecco arrivare un like a un post di un hater da parte dell’ex corteggiatore Samuele Carniani. “Uscire da lì con una scelta ti fa crescere di follower e ti permette di ricevere qualche proposta lavorativa in più, ha scelto la ragazza più ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Uomini e Donne,: dopo l’annuncio della fine della storia interviene la sorella di lei. Più che una parola, un gesto che vale molto ma molto di più. In queste settimane la coppia è finita nell’occhio del ciclone per una presunta gestione combinata della storia prima e della crisi poi. Molti utenti non hanno potuto che sollevare alcune critiche: “A questo punto, aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti..”, scrivono a proposito di. La questione non si è fermata a questo, perché nel giro di poco ecco arrivare un like a un post di un hater da parte dell’ex corteggiatore Samuele Carniani. “Uscire da lì con una scelta ti fa crescere di follower e ti permette di ricevere qualche proposta lavorativa in più, ha scelto la ragazza più ...

Pubblicità

6tantofake : @Libellu60149001 Lui non sa nemmeno chi è la Salemi ?? io hater? Io dico solo la verità cioè che la coppia è fake,è… - grasderost : @mvetto La verità dietro questi cialtroni fascisti no vax è che vogliono uno stato che gli permetta di fare quel ca… - dustin_stg : @nicoleh_stg dico solo la verità ?????? - AS5H0LE : RT @milleuuniversi: quando dico che vivo di estathé dico la verità - Giovann92070315 : @stefanese1961 Nessuno può avere la Vita Eterna se non viene FATTO DA DIO dal Padre. Sai cosa vuol dire farsi da Di… -

Messaggio. Il Papa: cari giovani, fate sentire la vostra voce per una nuova Europa Per questo dico che questa volta può essere la volta buona. Se non riuscirete voi a dare una svolta ... in alto, per ricercare sempre il senso della vostra vita, la vostra origine, il fine, la Verità, ... Non è venuto a togliere, ma a dare In quel tempo, Pietro gli rispose: 'Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo'. E Gesù disse loro: 'In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici ... Liberoquotidiano.it Per questoche questa volta può essere la volta buona. Se non riuscirete voi a dare una svolta ... in alto, per ricercare sempre il senso della vostra vita, la vostra origine, il fine, la, ...In quel tempo, Pietro gli rispose: 'Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo'. E Gesù disse loro: 'Inio vi: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici ... Covid, Matteo Bassetti: "Vi dico la verità sulla nuova ondata Covid, cosa accadrà"