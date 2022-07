Calciomercato Milan, svolta per De Ketelaere: è successo oggi! (Di lunedì 11 luglio 2022) Entra nel vivo il mercato del Milan. Se riguardo le cessioni Castillejo e Caldara sono ai saluti, invece il trasferimento di Charles De Ketelaere è una priorità per rinforzare il reparto offensivo. De Ketelaere Club Brugge Milan Infatti Maldini e Massara in queste ore hanno migliorato l’offerta da proporre al Club Brugge per il trequartista belga – all’inizio erano stati proposti 20 milioni più eventuali bonus. La dirigenza rossonera ha espresso la volontà di rialzare l’offerta a 30 milioni di euro contando su due importanti fattori: la volontà di entrambi i club di chiudere in fretta la trattativa e soprattutto la volontà del calciatore belga di voler firmare il “patto con il Diavolo”, si parla di un contratto di 5 anni. Oltre i 30 milioni proposti, il club rossonero campione d’Italia pensa all’inserimento ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Entra nel vivo il mercato del. Se riguardo le cessioni Castillejo e Caldara sono ai saluti, invece il trasferimento di Charles Deè una priorità per rinforzare il reparto offensivo. DeClub BruggeInfatti Maldini e Massara in queste ore hanno migliorato l’offerta da proporre al Club Brugge per il trequartista belga – all’inizio erano stati proposti 20 milioni più eventuali bonus. La dirigenza rossonera ha espresso la volontà di rialzare l’offerta a 30 milioni di euro contando su due importanti fattori: la volontà di entrambi i club di chiudere in fretta la trattativa e soprattutto la volontà del calciatore belga di voler firmare il “patto con il Diavolo”, si parla di un contratto di 5 anni. Oltre i 30 milioni proposti, il club rossonero campione d’Italia pensa all’inserimento ...

