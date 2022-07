“Draghi ci ha preso in giro?”. Il retroscena bomba sul M5S: pure Grillo è stufo del premier (Di venerdì 8 luglio 2022) “Beppe Grillo vuole capire se Mario Draghi lo ha preso in giro”. Vittoria Baldino, deputata del M5s, getta benzina sui rapporti già incendiari tra il governo e la forza politica guidata da Giuseppe Conte che due giorni fa ha presentato un documento con 9 richieste politico economiche come conditio sine qua non per non uscire dalla maggioranza. Ospite di Omnibus, il talk mattutino di LA7, venerdì 8 luglio, Baldino ha negato che le leadership di Conte sia “commissariata” dal fondatore Beppe Grillo: “E' una figura imponente, ma non è così, prova ne è quello che ha detto a noi”. Baldino, infatti, ha evidenziato che all'interno del Movimento è in atto un dibattito - ovviamente “molto franco e aperto” - sulla permanenza all'interno dell'attuale esecutivo contrariamente a quanto vorrebbe ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) “Beppevuole capire se Mariolo hain”. Vittoria Baldino, deputata del M5s, getta benzina sui rapporti già incendiari tra il governo e la forza politica guidata da Giuseppe Conte che due giorni fa ha presentato un documento con 9 richieste politico economiche come conditio sine qua non per non uscire dalla maggioranza. Ospite di Omnibus, il talk mattutino di LA7, venerdì 8 luglio, Baldino ha negato che le leadership di Conte sia “commissariata” dal fondatore Beppe: “E' una figura imponente, ma non è così, prova ne è quello che ha detto a noi”. Baldino, infatti, ha evidenziato che all'interno del Movimento è in atto un dibattito - ovviamente “molto franco e aperto” - sulla permanenza all'interno dell'attuale esecutivo contrariamente a quanto vorrebbe ...

Pubblicità

ale_dibattista : Se davvero Draghi avesse chiesto a Grillo la testa di Conte, beh sarebbe indecente. Sarebbe ugualmente indecente se… - agorarai : 'Tanti elementi vanno contro l'uscita del M5S dal governo, da Grillo al PD, ma sono scuse campata in aria perché Dr… - annadelbello1 : RT @DmitryEvic: Il Consiglio di guerra contro Putin. Johnson è caduto, Draghi è in bilico, Biden è rimbambito e a metà mandato crollerà, Ma… - GiancarloPilus1 : RT @ADerespinis: Secondo draghi e il suo governo di DELINQUENTI noi con i terremotati dell'Irpinia ancora nelle baracche dobbiamo andare a… - LB19712 : RT @DmitryEvic: Il Consiglio di guerra contro Putin. Johnson è caduto, Draghi è in bilico, Biden è rimbambito e a metà mandato crollerà, Ma… -