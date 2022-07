Colonnine di ricarica - Crescono i punti ad alta potenza, ma restano buchi nella rete (Di giovedì 7 luglio 2022) Nel secondo trimestre di quest'anno, secondo i dati raccolti da Motus-E, l'associazione delle aziende che operano nel mondo della mobilità elettrica, il numero di punti di ricarica è cresciuto di 2.847 unità, portando il totale a 27.857 in 14.311 infrastrutture; rispetto al giugno del 2021, la crescita è del 32%. Ma l'aspetto più interessante è che i punti di ricarica in corrente continua a maggiore potenza sono aumentati più della media, invertendo una tendenza fin qui consolidata: sono, infatti, cresciuti del 46% quelli con potenza compresa tra 50 e 150 kW e del 38% quelli con potenza superiore a 150 kW. Un fatto importante, visto che questo tipo di Colonnine permette la ricarica rapida, a differenza di quelle in corrente alternata, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 luglio 2022) Nel secondo trimestre di quest'anno, secondo i dati raccolti da Motus-E, l'associazione delle aziende che operano nel mondo della mobilità elettrica, il numero didiè cresciuto di 2.847 unità, portando il totale a 27.857 in 14.311 infrastrutture; rispetto al giugno del 2021, la crescita è del 32%. Ma l'aspetto più interessante è che idiin corrente continua a maggioresono aumentati più della media, invertendo una tendenza fin qui consolidata: sono, infatti, cresciuti del 46% quelli concompresa tra 50 e 150 kW e del 38% quelli consuperiore a 150 kW. Un fatto importante, visto che questo tipo dipermette larapida, a differenza di quelle in corrente alternata, ...

