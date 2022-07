Antonella Viola difende i Maneskin per il concerto al Circo Massimo | «I giovani si divertano | il governo deve proteggerci»

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ieri i medici di famiglia hanno presentato un appello airiguardo ilaldi sabato 9 luglio. L’evento arriva in concomitanza con il previsto picco della variante Omicron 5. Ovvero tra il 10 e il 15 luglio. E ilrischia di trasformarsi in un focolaio di contagio. Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, ha fatto sapere che «non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del». E oggi l’immunologail gruppo. In un commento pubblicato su La Stampa la dottoressa premette che tutte le grandi manifestazioni hanno certamente contribuito alla diffusione del Coronavirus. Ma, sostiene, perché a pagare il prezzo dovrebbero essere i ...

E oggi l'immunologa difende il gruppo. In un commento pubblicato su La Stampa la dottoressa premette che tutte le grandi manifestazioni hanno certamente contribuito alla diffusione ...