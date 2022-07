Tananai, la clamorosa confessione sul suo passato: "La mia adolescenza? Terribile, vi spiego perché" (Di martedì 5 luglio 2022) Tananai è diventato orami uno dei musicisti più apprezzati del panorama musicale italiano. Classe 1995, Alberto Cotta Ramusino (è questo il suo vero nome) si è imposto come giovane talento, e questa settimana ha conquistato il suo quarto disco di platino con La dolce vita. Intervistato da Il Corriere della Sera, ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Tananai, prima di diventare famoso, aveva una passione per la musica elettronica. È riuscito a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico nel 2017, pubblicando il suo primo album To discover and forget sotto lo pseudonimo di Not for Us. Dopo quella fase, però, l'artista si è reso conto di voler esplorare nuovi spazi musicali, cominciando a scrivere anche in italiano. Il nome Tananai viene utilizzato per la prima volta nel 2019, proprio per indicare il suo nuovo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 luglio 2022)è diventato orami uno dei musicisti più apprezzati del panorama musicale italiano. Classe 1995, Alberto Cotta Ramusino (è questo il suo vero nome) si è imposto come giovane talento, e questa settimana ha conquistato il suo quarto disco di platino con La dolce vita. Intervistato da Il Corriere della Sera, ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato., prima di diventare famoso, aveva una passione per la musica elettronica. È riuscito a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico nel 2017, pubblicando il suo primo album To discover and forget sotto lo pseudonimo di Not for Us. Dopo quella fase, però, l'artista si è reso conto di voler esplorare nuovi spazi musicali, cominciando a scrivere anche in italiano. Il nomeviene utilizzato per la prima volta nel 2019, proprio per indicare il suo nuovo ...

Pubblicità

haveyouwornwigs : RT @itsm4rti: Tananai si è giocato Sanremo in maniera CLAMOROSA chapeau a lui #LoveMi - ChisariChiara : RT @itsm4rti: Tananai si è giocato Sanremo in maniera CLAMOROSA chapeau a lui #LoveMi - Alice_cattani : RT @itsm4rti: Tananai si è giocato Sanremo in maniera CLAMOROSA chapeau a lui #LoveMi - Kikiduiulovmii : RT @itsm4rti: Tananai si è giocato Sanremo in maniera CLAMOROSA chapeau a lui #LoveMi - smarikaa04 : RT @itsm4rti: Tananai si è giocato Sanremo in maniera CLAMOROSA chapeau a lui #LoveMi -