Wimbledon 2022 | Nick Kyrgios | “Dovevano venirmi a prendere al pub alle 4 del mattino! L’assenza di Berrettini un’opportunità”

Non solo per i risultati in campo, ma forse di più per il suo atteggiamento al di fuori del contesto sportivo, quel che è certo è che Nick Kyrgios fa sempre parlare di sé: dopo aver eliminato Stefanos Tsitsipas, l'australiano ha conquistato l'accesso ai quarti di Wimbledon sconfiggendo lo statunitense Brandon Nakashima. Un match probabilmente che si è rivelato più complicato del previsto, arrivando al quinto set, ma alla fine Kyrgios si è aggiudicato la vittoria per tre set a 2, con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6 (2), 3-6, 6-2; per lui, ai quarti, è in programma l'incontro con il cileno Cristian Garin. In conferenza stampa, un Kyrgios mai banale è intervenuto su più temi, anche in ambito extra-tennistico: "Dopo il match con Tsitsipas avevo dolore alla spalla, ma ho giocato tanto nell'ultimo periodo e ...

