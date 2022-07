Positano Mare | Sole e Cultura | incontri con Maurizio de Giovanni | Virman Cusenza e Domenico De Masi

(Di lunedì 4 luglio 2022) La XXX edizione della rassegna letteraria “”, presieduta da Aldo Grasso e organizzata dall’Associazionelein collaborazione con Mondadori, il Comune die la Camera di Commercio di Salerno, quest’anno dedicata al tema “Il tempo meraviglioso”, prosegue con due serate che attingono alle diverse sfumature della storia, per dar voce alle contraddizioni del nostro tempo. Quanto umano dolore bisogna patire? Per arrivare dove? Mercoledì 6 luglio (ore 21 -Blu Bar – Lido L’Incanto ) nel corso di una serata dal tema “Il tempo della storia”,de, autore de L’Equazione del cuore (Mondadori) si addentrerà tra le pagine di una ...

Pubblicità

positanonews : Proseguono gli appuntamenti con Positano Mare, Sole e Cultura: il programma delle prossime serate tra le #news… - positanonews : #Copertina #Cultura #appuntamenti #positanomaresoleecultura Proseguono gli appuntamenti con Positano Mare, Sole e C… - anteprima24 : ** De Giovanni, #Cusenza e De Masi ospiti della #Rassegna '#Positano #Mare, #Sole e #Cultura' **… - MariaRo51490621 : Buona serata ?? con questa luna?? affacciata sul mare di Positano.???? - lillydessi : Estate 2022, moda mare stile Positano: 10 capi must have da mixare. FOTO - Sky Tg24 -

Positanonews

L'uomo, nativo del Missouri, era in vacanza con la moglie ed altre tre persone a bordo di una imbarcazione che, proveniente da Viareggio, avrebbe dovuto proseguire viaverso. Adam si ...... sia via cielo con l'elicottero dei vigili del fuoco, viala motovedetta della Guardia ...battente bandiera di Malta che proveniva da Viareggio a che doveva fare la tappa successiva a. L'... Positano, mare mosso e manovra da inesperti al molo donna finisce a mare dalla passerella di una imbarcazione - Positanonews Danielle Talamantes, soprano della Metropolitan Operadi New York, è la star del concerto per l'Independence Day, tra gli appuntamenti più attesi dell'Amalfi Coast Music & Arts Festival, la kermesse "m ...È stato individuato in fondo a un dirupo il corpo senza vita di Adam Gabriel Kreysar, turista statunitense di 56 anni del quale si erano perse le tracce a Capri sabato scorso.