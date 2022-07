Ducati V21L | la prima moto elettrica di Borgo Panigale

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Laè lanella storia diPangiale, il prototipo che a partire dal 2023 gareggerà nellaE.sarà il fornitore unico, con diciottoin pista in ogni weekend di gara. Per realizzare il prototipoE è stato creato un team che unisce progettisti die diCorse. In particolare, l’R&D si è occupato di tutte le attività di project management, insieme alla progettazione e alle simulazioni sul powertrain elettrico, mentre il design è stato curato interamente dal Centro stile che ha realizzato anche la livrea dellaCorse ha invece lavorato sul design dell’elettronica, sulle ...