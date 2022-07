Retroscena da brividi dell’ex Inter | “Insultai Maradona | lui mi sputò addosso”

(Di domenica 3 luglio 2022) L’ex giocatore dell‘, Nicola Berti, ha rilasciato un’vista ai microfoni di ‘TV Careers’, svelando deirelativi alle sfide scudetto contro il Napoli nella stagione 1988-89. Di seguito, quanto evidenziato: “Feci un gol al Napoli che fu deviato da Luca Fusi, poi dopo il gol di Lothar Matthaus corsi in giro a fare il gesto dell’ombrello a tutti, c’era un’adrenalina pazzesca. Gli ultimi dieci minuti andai a marcare Diego Armandoe lo insultavo anche, mi sputava e io non mi pulivo. Quell’anno tornai a Firenze da avversario e per la prima volta, visti gli insulti che ricevetti, sentii che mi stavano demolendo, allora Giovanni Trapattoni mi fece uscire. Il Trap mi voleva un bene dell’anima, era il mio secondo padre; ogni tanto mi beccava che rientravo tardi. ...

Pubblicità

ItsGabbo05 : MURETTO FERRARI: il nuovo film horror da brividi in uscita prossimamente nelle sale di tutta Italia dove verranno n… - zazoomblog : Isola dei Famosi “Usciva sangue”: retroscena horror una rivelazione da brividi - #Isola #Famosi #“Usciva #sangue”:… - historike_e : @stemolinaradio @Alberto_Oggero ,@senzasinistra dietro ogni storia da favola si cela un retroscena da brividi - Jimmuzzu : @Apapi_84 che brividi ogni volta che ci penso. non sono mai riuscito a vederlo, nemmeno da piccolo, e quando ho sap… -

Lanostratv

La bravissima imitatrice , che in pochi anni si è affermata sempre di più in ambito televisivo, ha parlato di un periodo della sua vita in cui ha davvero toccato il fondo arrivando ad una vera e ...... al quadro delicato si aggiunge uninaspettato che sembra inasprire la situazione, ... Il racconto mette iIn quel momento Charlene era ko in quanto colpita dal Covid e costretta alla ... Sei Sorelle, spunta un retroscena: “È una soap non da poco ma ha un problema” Platinette svela un retroscena sulla soap di Rai1: "L'unico problema è l'ambientazione" Mandato in pausa estiva Il paradiso delle signore in attesa del ...Ospite a UnoMattina Estate, Francesca Manzini ha parlato del dramma vissuto in passato: anni terribili che l'hanno segnata profondamente.