Accesso al bonus premiale per docenti e ATA: la domanda per la richiesta di attribuzione. Con modelli da scaricare (Di domenica 3 luglio 2022) La legge di bilancio per il 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n. 160) che al comma 249 dell’art. 1 prevede che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 luglio 2022) La legge di bilancio per il 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n. 160) che al comma 249 dell’art. 1 prevede che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. L'articolo .

