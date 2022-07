Tremonti: “L’Europa è finita, ormai è stata incorporata nella Nato” (Video) (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug – Sembrano ormai lontani i tempi in cui Macron poteva affermare che «stiamo vivendo la morte cerebrale della Nato». E pensare che l’inquilino dell’Eliseo ci ha riprovato anche di recente a rilanciare l’idea di un esercito europeo. C’è solo un problema: a Washington da quell’orecchio non ci sentono. E la condotta dell’Unione europea di fronte al conflitto russo-ucraino, il suo atlantismo parossistico, ha finito per ridare forza e nuova linfa a una Nato che sembrava agonizzante. Di più: secondo Giulio Tremonti, il progetto autonomistico europeo – per quanto timido e sgangherato – è comunque già finito. La diagnosi di Tremonti Intervenuto in collegamento a Controcorrente, programma condotto da Veronica Gentili su Rete4, l’ex ministro dell’Economia è stato categorico: «In questi giorni è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug – Sembranolontani i tempi in cui Macron poteva affermare che «stiamo vivendo la morte cerebrale della». E pensare che l’inquilino dell’Eliseo ci ha riprovato anche di recente a rilanciare l’idea di un esercito europeo. C’è solo un problema: a Washington da quell’orecchio non ci sentono. E la condotta dell’Unione europea di fronte al conflitto russo-ucraino, il suo atlantismo parossistico, ha finito per ridare forza e nuova linfa a unache sembrava agonizzante. Di più: secondo Giulio, il progetto autonomistico europeo – per quanto timido e sgangherato – è comunque già finito. La diagnosi diIntervenuto in collegamento a Controcorrente, programma condotto da Veronica Gentili su Rete4, l’ex ministro dell’Economia è stato categorico: «In questi giorni è ...

