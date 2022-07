LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria per Vos, terza Elisa Balsamo, che resta maglia rosa (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA tappa DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia Donne 2022 14.17 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa seconda tappa e vi augura un buon proseguimento di giornata. 14:15 Questa invece la top5 della classifica generale: 1.Elisa Balsamo (5:27:18) 2.Marianne Vos (+0:06) 3.Georgia Baker (+0:12) 4.Kristen Faulkner (+0:14) 5.Lotte Kopecky (+0:14). 14:13 Questa la top10 della seconda tappa: 1.Marianne Vos (2:48:22) 2. Charlotte Kool (+0:00) 3.Elisa Balsamo (+0:00) 4.Rachele Barbieri (+0:00) 5.Sofia Bertizzolo (+0:00) 6.Lotte ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDADEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE14.17 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa secondae vi augura un buon proseguimento di giornata. 14:15 Questa invece la top5 della classifica generale: 1.(5:27:18) 2.Marianne Vos (+0:06) 3.Georgia Baker (+0:12) 4.Kristen Faulkner (+0:14) 5.Lotte Kopecky (+0:14). 14:13 Questa la top10 della seconda: 1.Marianne Vos (2:48:22) 2. Charlotte Kool (+0:00) 3.(+0:00) 4.Rachele Barbieri (+0:00) 5.Sofia Bertizzolo (+0:00) 6.Lotte ...

