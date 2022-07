Conoscete i figli di Nino D'Angelo? Uno di loro si è appena sposato: eccoli al matrimonio, bellissimi (Di sabato 2 luglio 2022) Nino D'Angelo è uno dei cantautori partenopei più apprezzati nel nostro Paese. Il cantante ha un legame molto forte con sua moglie ed i suoi figli. Lo sapete che uno di loro si è sposato da poco? Ecco le foto della cerimonia Nino D'Angelo all'anagrafe, Gaetano D'Angelo è un noto cantautore partenopeo primo di sei figli. Nato a Napoli nel 1957 ha avuto un' infanzia molto difficile segnata dalla povertà e dall'indigenza. Cominciò la lavorare che era molto giovane per portare un aiuto in casa, partecipando anche ad alcune manifestazioni canore per rincorrere il sogno di diventare un grande cantante. Dopo essere riuscito a pubblicare il suo primo 45 giri con l'aiuto dei suoi familiari comincia la sua scalata verso il successo vendendo ben ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 2 luglio 2022)D'è uno dei cantautori partenopei più apprezzati nel nostro Paese. Il cantante ha un legame molto forte con sua moglie ed i suoi. Lo sapete che uno disi èda poco? Ecco le foto della cerimoniaD'all'anagrafe, Gaetano D'è un noto cantautore partenopeo primo di sei. Nato a Napoli nel 1957 ha avuto un' infanzia molto difficile segnata dalla povertà e dall'indigenza. Cominciò la lavorare che era molto giovane per portare un aiuto in casa, partecipando anche ad alcune manifestazioni canore per rincorrere il sogno di diventare un grande cantante. Dopo essere riuscito a pubblicare il suo primo 45 giri con l'aiuto dei suoi familiari comincia la sua scalata verso il successo vendendo ben ...

