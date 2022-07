Inflazione | “mazzata da 2 457 euro annui a famiglia”

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Il rialzo dell’all’8% a giugno rappresenta una ‘’ per i consumatori e avrà effetti pesantissimi non solo sulle tasche delle famiglie, ma anche sull’economia nazionale. Lo afferma il Codacons commentando i dati Istat diffusi oggi dall’Istat. Il tasso diall’8% si traduce a parità di consumi in una maggiore spesa pari a +2.457per la‘tipo’, che raggiungono +3.192per un nucleo con due figli, considerata la totalità dei consumi di una– calcola il Codacons. “Le nostre peggiori previsioni – spiega il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi – trovano purtroppo conferma nei dati Istat. Siamo in presenza di una vera e propria emergenza nazionale che avrà ...

