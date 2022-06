La bimba di 3 anni rimasta bloccata in auto nel parcheggio di un supermercato e salvata dai carabinieri (Di giovedì 30 giugno 2022) Una bimba di 3 anni era rimasta intrappolata in auto dopo che per errore sua madre aveva chiuso la vettura con le chiavi dentro. Aveva parcheggiato davanti a un supermercato a San Giovanni in Persiceto, vicino Bologna. Le elevate temperature (erano circa le 12.30) e il sole cocente hanno immediatamente e pericolosamente riscaldato l’abitacolo. La donna ha chiamato i carabinieri per salvare sua figlia. Sono intervenuti gli agenti del nucleo operativo radiomobile che hanno infranto il finestrino per tirare fuori la piccola. Pochi giorni fa lo stesso episodio era avvenuto nel parcheggio di Villa Ghigi a Bologna. La piccola si è ripresa immediatamente e la madre ha ringraziato i carabinieri intervenuti prontamente prima che potessero ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Unadi 3eraintrappolata indopo che per errore sua madre aveva chiuso la vettura con le chiavi dentro. Aveva parcheggiato davanti a una San Giovin Persiceto, vicino Bologna. Le elevate temperature (erano circa le 12.30) e il sole cocente hanno immediatamente e pericolosamente riscaldato l’abitacolo. La donna ha chiamato iper salvare sua figlia. Sono intervenuti gli agenti del nucleo operativo radiomobile che hanno infranto il finestrino per tirare fuori la piccola. Pochi giorni fa lo stesso episodio era avvenuto neldi Villa Ghigi a Bologna. La piccola si è ripresa immediatamente e la madre ha ringraziato iintervenuti prontamente prima che potessero ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Bimba di origini italiane morta avvelenata in un asilo di Lione. Arrestata la maestra. 'Esasperata dal pianto' dell… - ItalianAirForce : Si è da poco concluso un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di una bambina di 8 anni in imminente pericolo di vit… - neXtquotidiano : La bimba di 3 anni rimasta bloccata in auto nel parcheggio di un supermercato e salvata dai carabinieri - Giordan48430646 : RT @seta_grezza: - seta_grezza : -