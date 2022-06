Ius scholae | oggi in Aula alla Camera | è atteso da 1 milione di ragazzi

Pubblicità

borghi_claudio : Non so se conviene fare forzature per parlare in aula alla Camera di ius scholae, cannabis e simili. Non mi risulta… - borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - ilpost : Oggi alla Camera arriva la proposta dello #iusscholae, che lega la #cittadinanza a un percorso di studi di cinque a… - innerg0ddess : RT @orfini: Giorgia Meloni e il suo partito hanno chiesto di cancellare dal calendario della Camera lo ius scholae e la legge sulla cannabi… - oloapb : RT @orfini: Giorgia Meloni e il suo partito hanno chiesto di cancellare dal calendario della Camera lo ius scholae e la legge sulla cannabi… -

Lo "" non c'entra niente col governo, riconoscere dei diritti a bambini che vivono e studiano in Italia non può coinvolgere l'esecutivo e chi dovesse "mischiare le due cose se ne assumerebbe la ...ROMA. È muro contro muro in Parlamento sue cannabis. Nel giorno in cui i due provvedimenti approdano nell'Aula della Camera, si spacca la maggioranza che tiene in piedi il governo, in acque già agitate per lo scontro aperto dal ...Tensione nel Governo con Giuseppe Conte che accusa il premier Mario Draghi di aver chiesto a Grillo di rimuoverlo dal M5s . Conte chiede, quindi, un chiarimento politico e a sera sale al Colle per un ...Arrivata dall’Ucraina, adesso fa il liceo: “La lingua del mio Paese d’origine non la so, per due terzi della mia vita sono stata qui, spero ...