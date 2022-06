Grillo si attacca a Draghi: il guru incendiario è finito pompiere (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – C’era una volta un comico, saltellante e pungente. C’era una volta un “elevato”, fattosi garante disceso in terra. Poi di colpo le sabbie mobili, e non si risale più. Beppe Grillo ha spento l’antico furore, si è seduto a osservare il tracollo della sua creatura (im)politica e risponde svogliato alle domande della stampa, che un tempo mandava a quel paese. Ciò che resta del M5S resterà al governo? “Certo”, assicura. Per poi sostenere che con il nuovo leader Giuseppe Conte “andiamo perfettamente d’accordo”. Sostegno al premier Draghi e buon rapporto con l’ex primo ministro, sostiene un avvilito Grillo. A Grillo non resta che Draghi. E una “regola aurea” Eppure gli scricchiolii sono sempre più lampanti, le voci corrono e si rincorrono nei corridoi dei perplessi grillini. Per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – C’era una volta un comico, saltellante e pungente. C’era una volta un “elevato”, fattosi garante disceso in terra. Poi di colpo le sabbie mobili, e non si risale più. Beppeha spento l’antico furore, si è seduto a osservare il tracollo della sua creatura (im)politica e risponde svogliato alle domande della stampa, che un tempo mandava a quel paese. Ciò che resta del M5S resterà al governo? “Certo”, assicura. Per poi sostenere che con il nuovo leader Giuseppe Conte “andiamo perfettamente d’accordo”. Sostegno al premiere buon rapporto con l’ex primo ministro, sostiene un avvilito. Anon resta che. E una “regola aurea” Eppure gli scricchiolii sono sempre più lampanti, le voci corrono e si rincorrono nei corridoi dei perplessi grillini. Per ...

Pubblicità

Revelations16_2 : ricordate quando grillo tanti anni fa diceva: 'l'ovvio non lo controlla nessuno'? Ah per la cronaca, l'incidenza er… - Vittori87874074 : NON SA PIÙ DOVE ARRAMPICARSI Grillo attacca ancora l'inceneritore a Roma: “Soluzione è la combustione senza fiamma… - Antiogu60 : Il #GiornaleFogna ancora attacca il #M5S La mossa di Grillo dopo la scissione: verso la 'deroga' al tetto per i ma… - peppeperez : #Grillo, plurilaureato in ingegneria ambientale: - borg_gio : QIl Fatto Quotidiano: Grillo attacca ancora l’inceneritore a Roma: “Soluzione è la combustione senza fiamma.… -