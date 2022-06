Regione Lazio, 19 mln per sostenere settore cinema e audiovisivo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “La Regione Lazio conferma il suo impegno a favore del settore del cinema e dell’audiovisivo per promuovere le imprese di produzione cinematografica e il loro complesso indotto occupazionale ed economico.” “Un’altra promessa mantenuta dunque: da oggi mettiamo in campo 19 milioni di euro per sostenere il cinema e l’audiovisivo grazie a due nuovi avvisi, appena pubblicati. Con Lazio cinema International portiamo le nostre produzioni in campo internazionale, con l’avviso dedicato alle Produzioni cinematografiche sosteniamo le maestranze e le eccellenze del territorio.” “L’obiettivo è quello di rendere le nostre imprese sempre più competitive, valorizzare le bellezze della nostra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “Laconferma il suo impegno a favore deldele dell’per promuovere le imprese di produzionetografica e il loro complesso indotto occupazionale ed economico.” “Un’altra promessa mantenuta dunque: da oggi mettiamo in campo 19 milioni di euro perile l’grazie a due nuovi avvisi, appena pubblicati. ConInternational portiamo le nostre produzioni in campo internazionale, con l’avviso dedicato alle Produzionitografiche sosteniamo le maestranze e le eccellenze del territorio.” “L’obiettivo è quello di rendere le nostre imprese sempre più competitive, valorizzare le bellezze della nostra ...

