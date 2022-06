Daniel Danila trionfa al torneo del TC Gallarate

Pubblicità

OA Sport

... formata da don Alfonso Moriano, Vanna Morante, Claudia D'Ambrosio,De Luca e Antonio Sarno, ... composto dai musicisti Michele Belgioiello, Peter Mandato, Andras Mandato,Mandato e ......02.20), 2° posto nei 100m Rana Esordienti A (1:23.61)Lico " 1° posto nei 50m Farfalla ...46.86), 2° posto nei 200m Stile Libero (2:16.93)Gullo " 2° posto nei 50m Dorso (32.89), 3° posto ... Lotta, i convocati dell'Italia per le Ranking Series di Ostia: 17 azzurri al via. Assenti Chamizo e Conyedo The River States Conference has announced its 2022 All-RSC Scholar-Athlete Teams, and Grayson County High School graduate Draven Stewart is among the honorees.