Francia, exit poll: Macron non ottiene la maggioranza assoluta. Vola Marine Le Pen (Di domenica 19 giugno 2022) Emmanuel Macron non ottiene la maggioranza assoluta alle elezioni legislative francesi. È quanto emerge dalle prime proiezioni dell’Ifop, secondo cui la coalizione Ensemble! è data tra i 210 e i 250 seggi, sotto alla soglia dei 289 necessaria per ottenere la maggioranza assoluta. La Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), alleanza di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon , è invece tra i 150 e i 180. Le Pen decuplica il numero dei deputati Ma il il successo più netto è quello di Marine Le Pen , che riesce a decuplicare il numero di deputati: erano 8, ora saranno fra 75 a 95, proiettando l’estrema destra come terza forza del Paese. Astensione molto alta anche in questa tornata elettorale: ha raggiunto il 54%, in rialzo rispetto al 52,49% del primo turno. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 giugno 2022) Emmanuelnonlaalle elezioni legislative francesi. È quanto emerge dalle prime proiezioni dell’Ifop, secondo cui la coalizione Ensemble! è data tra i 210 e i 250 seggi, sotto alla soglia dei 289 necessaria per ottenere la. La Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), alleanza di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon , è invece tra i 150 e i 180. Le Pen decuplica il numero dei deputati Ma il il successo più netto è quello diLe Pen , che riesce a decuplicare il numero di deputati: erano 8, ora saranno fra 75 a 95, proiettando l’estrema destra come terza forza del Paese. Astensione molto alta anche in questa tornata elettorale: ha raggiunto il 54%, in rialzo rispetto al 52,49% del primo turno. ...

