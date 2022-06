Aprilia | tragedia in azienda | Simone muore schiacciato dal muletto | aveva 32 anni

Pubblicità

ilClandestinoTW : Tragedia ad Aprilia, operaio di Nettuno travolto e ucciso da un muletto - Aprilia_News : #APRILIA: Tragedia sul lavoro, MUORE 32enne OPERAIO - CorriereCitta : Tragedia sul lavoro: giovane operaio muore schiacciato durante le manovre -

in una ditta di(Latina) . Sabato pomeriggio un operaio di 32 anni, Simone Tavaglione, è morto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. I colleghi hanno ...Dramma sul lavoro ieri pomeriggio ad. Un operaio di Nettuno, Simone Tavaglione, 37 anni, è rimasto schiacciato da un muletto mentre lavorava ...Tragedia in una ditta di Aprilia. Sabato pomeriggio un operaio di 32 anni, Simone Tavaglione, è morto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. I colleghi hanno cercato di ...Tragedia in una ditta di Aprilia (Latina). Sabato pomeriggio un operaio di 32 anni, Simone Tavaglione, è morto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato.