Draghi ancora pressato dal M5S | nella risoluzione grillina c’è il no all' invio di altre armi in Ucraina Ma Di Maio | così si mette a rischio la sicurezza nazionale italiana

(Di sabato 18 giugno 2022) Altolà pentastellato all’esecutivo: «Già tre invii di, ora rafforzare l’azione diplomatica». Il viceministro Castelli non è d’accordo

I partiti che sostengono il governo, dunque, stanno lavorando alla risoluzione. Sei punti di cui unomancante. Quello, delicatissimo, appunto, sul sostegno anche militare all'Ucraina. ...... ieri di nuovo a Kiev, ha mostratouna volta al presidente Zelensky l'altra faccia dell'...per l'ingresso in Europa grazie alla svolta segnata proprio ieri nel vertice col trio- Scholz - ...Ma la capogruppo M5S al Senato Mariolina Castellone precisa: «Forse è uno dei tanti documenti circolati nei giorni scorsi che potevano essere punti di partenza, non è quella la risoluzione a cui stiam ...Gazprom continua a fare pressioni sull’Ue utilizzando il gas come arma. Giovedì 16 giugno, durante la conferenza stampa tenutasi a Kiev, il premier italiano Mario Draghi ha sottolineato che “una delle ...