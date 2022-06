Star Wars: Kenobi in missione con Qui-Gon Jinn nella nuova anteprima! (Di venerdì 17 giugno 2022) Star Wars. Obi-Wan Kenobi, oltre a essere il protagonista di una serie tv live-action su Disney+, lo è anche di una nuova serie a fumetti, targata Marvel Comics. La casa editrice ha iniziato a pubblicare, a partire dal 4 maggio 2022, negli Stati Uniti, una miniserie a fumetti dedicata al celebre maestro Jedi. Quest’opera è intitolata Leggi su starwarsnews (Di venerdì 17 giugno 2022). Obi-Wan, oltre a essere il protagonista di una serie tv live-action su Disney+, lo è anche di unaserie a fumetti, targata Marvel Comics. La casa editrice ha iniziato a pubblicare, a partire dal 4 maggio 2022, negli Stati Uniti, una miniserie a fumetti dedicata al celebre maestro Jedi. Quest’opera è intitolata

Pubblicità

difdifabbrica : RT @valy_s: Ben oltre Hollywood!! #Zelensky è apparso come OLOGRAMMA alla conferenza Viva Technology di Parigi, indossando l’immancabile T-… - badtasteit : #StarWars: Hayden Christensen parla della scena che più si è divertito a girare - desm_ondthegrey : @michele_bulgini con OGNI nuovo prodotto. Non salvano assolutamente niente. Hanno da ridire su ogni piccola cosa. L… - desm_ondthegrey : Ultimi tweet su Star Wars non li ho fatti per difendere la serie su Obi-Wan, che a me sta piacendo si ma la trovo c… - desm_ondthegrey : E lo so che probabilmente qualcuno mi citerà libro x, fumetti y che forse è nel canone o forse no boh chissà, il mi… -