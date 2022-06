Povertà assoluta per 5,6 milioni di italiani: resta ai massimi, l’inflazione annulla i miglioramenti. E a soffrire di più sono le famiglie più giovani (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Povertà assoluta resta quella dei massimi storici del primo anno di pandemia. Lo dice l’Istat che calcola che le famiglie in condizione di “Povertà assoluta” sono oltre 1,9 milioni, cioè il 7,5 per totale, in lievissimo calo dal 7,7 dell’anno prima. In assoluto si tratta di circa 5,6 milioni di cittadini e qui è stabile anche la percentuale, il 9,4, cioè quasi uno su 10. L’Istituto di statistica sottolinea che si confermano “sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d’inizio della pandemia dovuta al Covid-19”. In questa fascia di Povertà assoluta si trovano poco meno di 1,4 milioni di bambini e ragazzi sotto i 18 anni: rappresentano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Laquella deistorici del primo anno di pandemia. Lo dice l’Istat che calcola che lein condizione di “oltre 1,9, cioè il 7,5 per totale, in lievissimo calo dal 7,7 dell’anno prima. In assoluto si tratta di circa 5,6di cittadini e qui è stabile anche la percentuale, il 9,4, cioè quasi uno su 10. L’Istituto di statistica sottolinea che si confermano “sostanzialmente istorici toccati nel 2020, anno d’inizio della pandemia dovuta al Covid-19”. In questa fascia disi trovano poco meno di 1,4di bambini e ragazzi sotto i 18 anni: rappresentano ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In Italia 5,6 milioni di persone sono in 'povertà assoluta'. Rapporto Istat: nel 2021 il livello resta sui massimi… - istat_it : Nel 2021 in povertà assoluta poco più di 1,9 mln di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 mln di… - MediasetTgcom24 : Istat: nel 2021 in povertà assoluta 5,6 milioni di persone, cresce al Sud #istat - RedattoreSocial : #Povertà assoluta, confermati i massimi storici toccati nel 2020: coinvolti 5,6 milioni di italiani. I dati #Istat - ondivaga7 : RT @Giul_Granato: 5,6 milioni di uomini e donne nel nostro Paese vivono in povertà assoluta. Anziché lavorare giorno e notte per abbattere… -