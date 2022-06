I social promuovono Draghi e Conte, ma il partito personale… (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chi scalda, politicamente, il cuore degli italiani? Mario Draghi, almeno sui social network, seguito da Giuseppe Conte e, medaglia di bronzo, dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. E se il primato del presidente del Consiglio si conferma ancora una volta e non stupisce troppo, a sorprendere è invece il tracollo di Matteo Salvini, che non riesce più a intercettare gli umori degli italiani che popolano le reti sociali. Secondo Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor, però, un dato è di estrema importanza e riguarda il presidente del Movimento 5 Stelle: “Il destino di Conte è slegato – per gli utenti della rete – dal Movimento 5 Stelle. Sono due entità percepite principalmente come distinte e, dunque, non sovrapponibili. È evidente il consenso personale di Conte che trova in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chi scalda, politicamente, il cuore degli italiani? Mario, almeno suinetwork, seguito da Giuseppee, medaglia di bronzo, dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. E se il primato del presidente del Consiglio si conferma ancora una volta e non stupisce troppo, a sorprendere è invece il tracollo di Matteo Salvini, che non riesce più a intercettare gli umori degli italiani che popolano le retii. Secondo Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor, però, un dato è di estrema importanza e riguarda il presidente del Movimento 5 Stelle: “Il destino diè slegato – per gli utenti della rete – dal Movimento 5 Stelle. Sono due entità percepite principalmente come distinte e, dunque, non sovrapponibili. È evidente il consenso personale diche trova in ...

