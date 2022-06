Joker 2 potrebbe diventare un musical: Lady Gaga la nuova Harley Quinn (Di martedì 14 giugno 2022) Solo pochi giorni fa è arrivata la conferma che il sequel di Joker, il film di successo con Joaquin Phoenix protagonista, sarà presto realtà e già emergono i primi rumor sul cast. Il secondo capitolo potrebbe essere rilasciato sotto forma di musical e ad intrepretare Harley Quinn, sarà Lady Gaga. La cantante sarebbe infatti in trattativa. Todd Phillips era già produttore esecutivo di ‘A star is born’, il film che ha fatto vincere l’Oscar alla cantante con ‘Shallow’. Tramite profili social, il regista ha confermato la presenza di Joaquin Phoenix, che dovrebbe tornare a vestire i panni di Joker. Joker: Folie à Deux, questo, invece, il titolo del progetto. Lady Gaga potrebbe ... Leggi su zon (Di martedì 14 giugno 2022) Solo pochi giorni fa è arrivata la conferma che il sequel di, il film di successo con Joaquin Phoenix protagonista, sarà presto realtà e già emergono i primi rumor sul cast. Il secondo capitoloessere rilasciato sotto forma die ad intrepretare, sarà. La cantante sarebbe infatti in trattativa. Todd Phillips era già produttore esecutivo di ‘A star is born’, il film che ha fatto vincere l’Oscar alla cantante con ‘Shallow’. Tramite profili social, il regista ha confermato la presenza di Joaquin Phoenix, che dovrebbe tornare a vestire i panni di: Folie à Deux, questo, invece, il titolo del progetto....

