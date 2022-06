L'opinione di Ghisleri: “Italiani non coinvolti dai referendum”. Poi loda Meloni (Di lunedì 13 giugno 2022) Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, è tra gli ospiti dell'edizione del 13 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli che va in onda all'indomani del voto per i referendum sulla giustizia. La sondaggista analizza i motivi della scarsa affluenza: “Al di là delle difficoltà dei quesiti e la distanza, perché non interessano direttamente le persone ed è un tema molto complicato, non c'è stato poi quell'emotività e partecipazione crescente anche a livello di informazione. È un qualcosa che avrebbe potuto coinvolgere le persone, non c'è stata ed è mancata. È ovvio che coloro che si lamentano si dovevano muovere prima. Alcuni giornali avevano pubblicato dei memorandum e dei libercoli, ma la gente non legge, non legge con attenzione e soprattutto deve essere coinvolta. Il coinvolgimento adesso non riguarda i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Alessandra, direttrice di Euromedia Research, è tra gli ospiti dell'edizione del 13 giugno di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli che va in onda all'indomani del voto per isulla giustizia. La sondaggista analizza i motivi della scarsa affluenza: “Al di là delle difficoltà dei quesiti e la distanza, perché non interessano direttamente le persone ed è un tema molto complicato, non c'è stato poi quell'emotività e partecipazione crescente anche a livello di informazione. È un qualcosa che avrebbe potuto coinvolgere le persone, non c'è stata ed è mancata. È ovvio che coloro che si lamentano si dovevano muovere prima. Alcuni giornali avevano pubblicato dei memorandum e dei libercoli, ma la gente non legge, non legge con attenzione e soprattutto deve essere coinvolta. Il coinvolgimento adesso non riguarda i ...

