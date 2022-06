Adesso è stato svelato anche il design dell’OPPO Reno 7A (Di lunedì 13 giugno 2022) Il produttore cinese OPPO è sempre più in crescendo sul mercato: infatti, lo scorso mese di maggio 2022 ha ufficializzato in Cina il lancio della serie Reno 8, ma pare si sia messo già a lavoro su un altro smartphone appartenente alla serie precedente e che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di OPPO Reno 7A. Sebbene si vociferi da un po’ di tempo di questo modello, si sapeva molto poco in merito e anche Adesso, malgrado sia emersa una prima presunta immagine rendering del nuovo dispositivo, non si conoscono tante informazioni sulle principali specifiche tecniche. A questo punto, però, vediamo insieme quali sono le presunte caratteristiche del nuovo smartphone OPPO Reno 7A. Stando alle ultime indiscrezioni giunte qualche settimana fa, pare che i primi dettagli del telefono non siano precisi: ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Il produttore cinese OPPO è sempre più in crescendo sul mercato: infatti, lo scorso mese di maggio 2022 ha ufficializzato in Cina il lancio della serie8, ma pare si sia messo già a lavoro su un altro smartphone appartenente alla serie precedente e che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di OPPO7A. Sebbene si vociferi da un po’ di tempo di questo modello, si sapeva molto poco in merito e, malgrado sia emersa una prima presunta immagine rendering del nuovo dispositivo, non si conoscono tante informazioni sulle principali specifiche tecniche. A questo punto, però, vediamo insieme quali sono le presunte caratteristiche del nuovo smartphone OPPO7A. Stando alle ultime indiscrezioni giunte qualche settimana fa, pare che i primi dettagli del telefono non siano precisi: ...

