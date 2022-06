Bayern Monaco | la rivelazione di Kimmich | “Quando c’era Ancelotti ho pensato di lasciare il club”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 giugno 2022) Il centrocampista del, Joshuaha svelato a So Foot un retroscena diin Baviera era arrivato. Ecco le parole del tedesco: “alle cose per me non andavano bene. In quel periodo non giocavo tanto quanto avrei voluto e mi sarebbe piaciuto. Quindi, per un determinato periodo di tempo, hodiilCarlo è andato via, sono tornato ad essere un giocatore titolare. Abbiamo vinto tutto e i dubbi sulla mia permanenza alnon ci sono più stati. Andare via dalla Germania? Sarebbe una sfida interessante. Non so cosa succederà tra qualche anno, vedremo. Mi diverto ...