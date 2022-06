Va dal figlio morto sul lavoro, anziana muore in incidente auto (Di sabato 11 giugno 2022) Una donna - Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora (Cosenza) - è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, in contrada Melara di Lauria (Potenza). L'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Una donna - Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora (Cosenza) - è morta la notte scorsa in unstradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, in contrada Melara di Lauria (Potenza). L'...

