Isola dei Famosi | Provvedimento crudele | “Le tagliano le gambe”

Leggi su specialmag

(Di sabato 11 giugno 2022) Nelle ultime ore gli autori dell’deihanno preso unspietato. La tensione sale alle stelle in vista della finale. Pamela Petrarolo all’dei(Mediasetplay screenshot)Che cosa sta succedendo all’dei? Gli autori e la produzione hanno preso une improvviso, senza una motivazione logica. Nelle ultime ore il pubblico è rimasto di stucco per quanto é successo all’dei. Gli ultimi giorni sono stati costellati da avvenimenti incredibili nel reality. Prima e dopo la puntata in diretta accade davvero di tutto, tanto che Ilary Blasi deve poi tirare le somme in studio. L’edizione in corso é stata prolungata fino a fine mese e sta ...