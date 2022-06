Ibrido plug-in: consumi reali non sono mai quelli omologati (Di sabato 11 giugno 2022) Sembra che sia proprio così: nel motore Ibrido plug-in i consumi reali sono almeno il triplo di quelli omologati. Vediamo perché. Cosa succede all’Ibrido plug-in? Il magazine Quattroruote insiste da tempo su questa discrepanza tra i consumi reali e quelli omologati nell’Ibrido plug-in. Oggi anche gli scienziati lo sottoscrivono, in particolar modo lo studio condotto Leggi su periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022) Sembra che sia proprio così: nel motore-in ialmeno il triplo di. Vediamo perché. Cosa succede all’-in? Il magazine Quattroruote insiste da tempo su questa discrepanza tra inell’-in. Oggi anche gli scienziati lo sottoscrivono, in particolar modo lo studio condotto

Pubblicità

paolomarino : @ExiledRomanista @Densepistrophei Ibrido Toyota non è plug in. Cioè lo è in minima parte. L'ibrido Toyota è l'ibrid… - AldoSerfilippi : Con un contributo per l’elettrico o plug- in ibrido di 3000 €, non ci compro neppure una bicicletta. Andate a cagar… -