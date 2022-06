(Di sabato 11 giugno 2022) Il presidente mette in evidenza come l'aumento di petrolio e gas e la carenza di materie prime mettano in difficoltà gli esportatori italiani sui mercati

Carlo Ferro (Ice): "La guerra non ha frenato l'export italiano ma è a rischio la competitività" (di M. Di Pace) Il presidente mette in evidenza come l'aumento di petrolio e gas e la carenza di materie prime mette in difficoltà gli esportatori italiani sui mercati ...