Sassinoro | Di Sisto denuncia | “Venute alla luce irregolarità sulle prossime elezioni”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Sonodelleche riguardano lecomunali. Purtroppo negli ultimi anni il Comune diè stato amministrato da persone incompetenti, mal conciliate con l’interesse pubblico e che hanno prodotto insanabili disastri non solo all’ente ma soprattuttocomunità. E quanto scoperto in queste ore è solo l’ultima conferma” A comunicarlo attraverso una nota stampa è Lucio Di, candidato sindaco al Comune di. Lo scorso 9 Giugno- spiega Di– eseguendo un regolare accesso agli atti semplicemente per sapere la data di spedizione agli elettori residenti all’estero e iscritti ...