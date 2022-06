Milano, gli ambientalisti di Ultima Generazione bloccano la tangenziale Est: «Ribellatevi anche voi» (Di venerdì 10 giugno 2022) Una nuova azione dimostrativa da parte degli ambientalisti di «Ultima Generazione» è andata in scena oggi, 10 giugno, a Milano. Gli attivisti hanno bloccato la circolazione sulla tangenziale Est di Milano per protestare contro le politiche dei governi. Traffico in tilt, dopo che alcuni membri del gruppo si sono seduti al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che stanno dialogando con loro. «Siamo l’Ultima Generazione, abbiamo paura! Ribellatevi anche voi, c’è un collasso in corso», hanno affermato, riferendosi all’avanzamento del riscaldamento globale. Ultima Generazione è una campagna italiana di disobbedienza civile nata nel 2021 ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Una nuova azione dimostrativa da parte deglidi «» è andata in scena oggi, 10 giugno, a. Gli attivisti hanno bloccato la circolazione sullaEst diper protestare contro le politiche dei governi. Traffico in tilt, dopo che alcuni membri del gruppo si sono seduti al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che stanno dialogando con loro. «Siamo l’, abbiamo paura!voi, c’è un collasso in corso», hanno affermato, riferendosi all’avanzamento del riscaldamento globale.è una campagna italiana di disobbedienza civile nata nel 2021 ...

